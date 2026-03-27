Sinner vs Zverev: stanotte la semifinale dell’Atp Miami. I bookmaker sorridono all’italiano


Mancano poche ore alla semifinale dell’Atp Miami 2026 tra Sinner e Zverev. Si gioca questa notte

sinner

Jannik Sinner torna in campo stanotte, venerdì 27 marzo, nella semifinale dell’Atp Miami 2026 contro Alexander Zverev (testa di serie n. 3). La sfida si preannuncia intensa; Sinner (n. 2 del tabellone) arriva da una vittoria schiacciante nei quarti contro Frances Tiafoe.

Il match, in programma per la mezzanotte italiana tra oggi e domani (sabato 28 marzo 2026, ore 00:00), sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Le quote dei bookmaker sorridono a Sinner

Il settimo successo consecutivo contro il tedesco vale 1,12 su 888 mentre Zverev vola ad alta quota su Betflag (6,20). L’ultimo match disputato tra i due è stato quello nella semifinale di Indian Wells vinta dal n.2 al mondo (6-2 6-4) la scorsa settimana, con un nuovo 2-0 offerto a 1,44 mentre la possibilità il numero 3 del ranking ‘rubi’ un set a Jannik è fissata in lavagna a 2,66.

agnesepriorelli

Giornalista