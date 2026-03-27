Sinner vs Zverev: stanotte la semifinale dell’Atp Miami. I bookmaker sorridono all’italiano

Mancano poche ore alla semifinale dell’Atp Miami 2026 tra Sinner e Zverev. Si gioca questa notte

Jannik Sinner torna in campo stanotte, venerdì 27 marzo, nella semifinale dell’Atp Miami 2026 contro Alexander Zverev (testa di serie n. 3). La sfida si preannuncia intensa; Sinner (n. 2 del tabellone) arriva da una vittoria schiacciante nei quarti contro Frances Tiafoe.

Il match, in programma per la mezzanotte italiana tra oggi e domani (sabato 28 marzo 2026, ore 00:00), sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Le quote dei bookmaker sorridono a Sinner

Il settimo successo consecutivo contro il tedesco vale 1,12 su 888 mentre Zverev vola ad alta quota su Betflag (6,20). L’ultimo match disputato tra i due è stato quello nella semifinale di Indian Wells vinta dal n.2 al mondo (6-2 6-4) la scorsa settimana, con un nuovo 2-0 offerto a 1,44 mentre la possibilità il numero 3 del ranking ‘rubi’ un set a Jannik è fissata in lavagna a 2,66.