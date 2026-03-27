Rovera rilancia tra FIA WEC e GTWC con la Ferrari 296 GT3 Evo

Rovera conferma i programmi 2026 al via in aprile nel Mondiale Endurance e nel GT World Challenge rispettivamente al volante delle versioni LMGT3 e GT3 dell’ultima evoluzione della vettura

Si avvicina lo start dei programmi sportivi 2026 di Alessio Rovera. Nella nuova stagione in pista il pilota varesino ufficiale Ferrari conferma il doppio impegno nel Mondiale Endurance (FIA WEC) e nel GT World Challenge Endurance Cup. Rispettivamente nelle configurazioni LMGT3 e GT3, Rovera porterà all’esordio nelle due serie la Ferrari 296 GT3 Evo, l’ultima evoluzione della Gran Turismo di Maranello che proprio il driver lombardo ha significativamente contribuito a sviluppare. Un 2026 che quindi attraverserà i palcoscenici più prestigiosi delle corse di durata a livello internazionale, comprese la 24 Ore di Le Mans e la 24 Ore di Spa, con una “mission” altrettanto importante al volante della rinnovata GT del Cavallino.

Rovera calcherà i circuiti del FIA World Endurance Championship per il sesto anno consecutivo. In carriera ha vinto due titoli iridati diversi nel 2021 e nel 2022, mentre lo scorso anno ha concluso secondo nella classifica LMGT3 insieme a François Heriau e Simon Mann, vincendo la 6 Ore di Spa. Nel 2026 l’equipaggio comprenderà di nuovo il francese classe 1983 e lo statunitense classe 2001 e il confermato trio sarà quindi al via con la Ferrari 296 LMGT3 Evo, che sotto le insegne del team Vista AF Corse porterà il numero 21 sulla livrea rosso-argento. Tra gli “highlight” del Mondiale, oltre a Le Mans (13-14 giugno), va inserita anche la tappa casalinga della 6 Ore di Imola, in programma nel weekend del 19 aprile proprio ad apertura di campionato con tanto di Prologo ufficiale martedì 14.

La settimana prima scoccherà l’ora del GT World Challenge. Nelle cinque tappe dell’Endurance Cup Rovera, che nel 2024 conquistò il titolo, condividerà la Ferrari 296 GT3 Evo del team AF Corse con due compagni di marca: il danese Nicklas Nielsen, con il quale ha già corso e vinto in passato, e la new-entry Tommaso Mosca. L’equipaggio sarà in gara con il numero 51 a iniziare dal primo round di sabato 11 aprile a Le Castellet (in programma una 6 ore), dove già dall’8 aprile il circuito del Paul Ricard ospiterà anche il Prologo ufficiale. Oltre alla 24 Ore di Spa (27-28 giugno), particolarmente sentito sarà l’appuntamento di casa a Monza a fine maggio.

Rovera ha dichiarato in vista del 2026: “Non vedo l’ora di tornare in pista per le numerose sfide che ci attendono quest’anno e dare il massimo contributo alla squadra. Nel mirino mettiamo programmi e traguardi di primo piano. La stagione sarà molto impegnativa e, con un pizzico di orgoglio, confido molto nella nuova 296 Evo perché ci abbiamo lavorato davvero tanto. Per questo parto anche fiducioso, ma, appunto, so che di circuito in circuito troveremo condizioni e contesti sempre diversi e dovremo quindi scoprire il da farsi a mano a mano. Nelle ultime settimane abbiamo testato sia in configurazione LMGT3 sia GT3. Nel FIA WEC la squadra è rimasta la stessa e siamo pronti a iniziare da Imola, nel GTWC è cambiato molto ma ritrovo Nielsen dopo i tanti successi condivisi nel 2021 e 2022. Per la prima al Castellet ci sarà un po’ da rifinire messa a punto e gestione pneumatici, il fattore positivo è che la macchina risponde alle varie modifiche di setup agevolandoci nel lavoro. Da ferraristi non possiamo nasconderci di fronte al prestigio delle gare che ci attendono fino a novembre: l’obiettivo è vincere il prima possibile”.

FIA World Endurance Championship: 19 apr. 6 Ore di Imola; 9 mag. 6 Ore di Spa; 13-14 giu. 24 Ore di Le Mans; 12 lug. 6 Ore di San Paolo; 6 set. Lone Star Le Mans (Austin); 27 set. 6 Ore del Fuji; 24 ott. 1812 km del Qatar; 7 nov. 8 Ore del Bahrain

GTWC Endurance Cup: 12 apr. Castellet; 31 mag. Monza; 27-28 giu. 24 Ore di Spa; 30 ago. Nurburgring; 18 ott. Portimao

Sito ufficiale di Alessio Rovera: www.alessiorovera.it