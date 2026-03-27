Oroscopo di oggi, venerdì 27 marzo 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, venerdì 27 marzo 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Il sestile Luna-Venere ci agevola, sia nelle avventure sia in un rapporto collaudato. In entrambe le situazioni, la simpatia fa il nostro gioco. Partiamo fiduciosi alla conquista di ciò che desideriamo, per cogliere lusinghiere e prestigiose affermazioni.
Toro
Possiamo fare incontri piacevoli, sia sul piano dell’amicizia sia su quello lavorativo, l’importante è che i due ambiti rimangano ben separati. Nel campo professionale attiviamo le nostre risorse segrete, per raggiungere gli obiettivi desiderati.
Gemelli
Venere sorridente esalta la naturale estroversione. Nuove conoscenze interessanti aprono scenari entusiasmanti. E la carriera? Oggi non è cosa. Emozioni ingarbugliate? Per stare sereni, chiariamo cosa vogliamo, sia da noi sia da chi ci sta a cuore.
Cancro
Poco entusiasmo nella relazione a due? Forse ci sono alcune cose che non ci va più di accettare: proseguiamo con passo sicuro su questa strada. Organizziamo pure il viaggio che abbiamo in mente da tempo, ma scegliamo bene i compagni d’avventura.
Leone
La Luna e Venere ci forniscono l’occasione di conoscere facce e luoghi nuovi. Stimoli che ci consentono di intravedere un futuro promettente. Studio, che passione. Iscriviamoci con entusiasmo a corsi di formazione, universitari o di approfondimento.
Vergine
Per tutta la giornata, la Luna in Gemelli procura piccoli fastidi: ritardi, smarrimento di oggetti, disguidi con i trasporti e relativa irritazione. Rivediamo il criterio di giudizio. Non misuriamo l’autostima solo in termini di efficienza e risultati pratici.
Bilancia
Con la Luna in Gemelli, ma con Venere all’opposizione, oggi è facile chiarire la nostra posizione con sincerità, ma senza toni accusatori. Divertirci insieme alle persone care ci aiuta a sciogliere le eventuali tensioni. Via libera allo svago.
Scorpione
Dopo una mattinata dedicata alle faccende di casa, alle scadenze di fine mese e a tutte le questioni pratiche, ci aspetta un piacevole bagno di emozioni. Iniziative da proporre che favoriscano l’aggregazione. Permettiamoci di apparire agli altri sotto un’altra luce.
Sagittario
Ritagliamoci più spazio per il divertimento, i brevi viaggi e gli studi che ci stanno a cuore. Rimedio principe contro le peripezie della vita. Lanciamo dei segnali di disagio, che si manifestano con nervosismo, instabilità e movimenti maldestri.
Capricorno
Oggi tutto in apparenza sembra più o meno tranquillo, per cui possiamo fermarci un attimo a raccogliere le idee, recuperare forza ed energia. La nostra riserva di determinazione è profonda e permette di superare indenni i saliscendi dell’umore.
Acquario
Martedì che fila con il vento in poppa, grazie a un corteo di aspetti armonici. Allettanti proposte di lavoro ed eccitanti dichiarazioni d’amore. Una fortuna sfacciata ci accompagna al botteghino del Lotto. Giochiamo, abbiamo opportunità di vittoria.
Pesci
Dalla Luna oggi non possiamo aspettarci grandi cose, però se attingiamo alla farina del nostro sacco, possiamo intascare uno straordinario, lavorare con profitto. La sollecitazione all’intraprendenza, ma in conformità con i nostri principi, ci conduce su strade nuove.