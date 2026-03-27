OnlyFans in Italia nel 2026: numeri, crescita e impatto economico della creator economy

Negli ultimi anni OnlyFans si è trasformata da piattaforma di nicchia a uno dei pilastri della nuova economia digitale. Nel 2026 il fenomeno è ormai globale, con centinaia di milioni di utenti e milioni di creator attivi, ma è soprattutto in Europa – e in particolare in Italia – che si registra una crescita significativa.

I numeri globali della piattaforma

OnlyFans è oggi una delle piattaforme più redditizie nel panorama delle subscription economy. Secondo i dati più recenti, il servizio conta oltre 377 milioni di utenti registrati e circa 4,6 milioni di creator attivi a livello globale.

Nel solo 2024 la piattaforma ha generato oltre 7 miliardi di dollari di transazioni, con ricavi diretti superiori a 1,4 miliardi di dollari.

Si tratta di numeri che collocano OnlyFans tra le piattaforme digitali più rilevanti al mondo, con un modello di business basato su abbonamenti, contenuti premium e interazioni dirette tra creator e fan.

La crescita in Italia

Anche il mercato italiano ha registrato una forte espansione. Secondo le stime più aggiornate, in Italia operano circa 85.000 creator attivi su OnlyFans, un dato che posiziona il Paese tra i più rilevanti in Europa.

A livello europeo, l’Italia è tra i primi tre Paesi per numero di creator, con oltre 85.000 profili e più di 110 milioni di dollari di ricavi stimati annuali generati dal settore.

In termini di utenti, l’Italia rappresenta circa il 2,1% della base globale, confermando una presenza significativa anche dal lato della domanda.

Come funziona il modello economico

Il successo di OnlyFans si basa su un sistema semplice ma estremamente efficace. I creator possono monetizzare attraverso:

abbonamenti mensili

contenuti a pagamento (pay-per-view)

mance e interazioni dirette

La piattaforma trattiene circa il 20% delle entrate, mentre l’80% viene distribuito ai creator.

Tuttavia, la distribuzione dei guadagni è fortemente diseguale: il top 1% dei creator genera oltre il 30% dei ricavi, mentre la maggior parte guadagna cifre molto più contenute.

Questo rende il settore altamente competitivo e sempre più professionale.

Il lato fiscale e i controlli

Con l’aumento dei guadagni, cresce anche l’attenzione delle istituzioni. Il fenomeno OnlyFans è stato analizzato anche dal punto di vista fiscale. In un recente approfondimento pubblicato da Corriere Nazionale, ad esempio, si racconta come due creator siano state individuate dalla Guardia di Finanza per evasione fiscale, segno di quanto il settore sia ormai sotto osservazione anche da parte delle autorità.

Questo evidenzia come l’attività, pur digitale, debba essere gestita come un vero lavoro, con obblighi fiscali e normativi ben definiti.

Il ruolo delle directory online

Con milioni di profili disponibili, uno dei principali problemi per gli utenti è orientarsi all’interno della piattaforma. Per questo motivo stanno emergendo directory e portali che organizzano i creator in modo più accessibile.

Tra le risorse più utilizzate dagli utenti italiani ci sono piattaforme che raccolgono e classificano i profili per categorie e popolarità, come Onlyfansitaliane.it, che offre una panoramica aggiornata delle creator italiane.

Questi strumenti facilitano la scoperta e migliorano l’esperienza utente, permettendo una navigazione più mirata rispetto alla piattaforma originale.

Un settore sempre più competitivo

Nel 2026 il successo su OnlyFans richiede competenze sempre più avanzate. Non basta più pubblicare contenuti: è necessario costruire un brand personale, gestire strategie di marketing e mantenere una relazione costante con il pubblico.

La maggior parte degli utenti ha tra i 18 e i 34 anni, una fascia altamente attiva e coinvolta nel consumo di contenuti digitali.

Allo stesso tempo, oltre l’80% dei creator ha una base di follower relativamente limitata, segno di un mercato saturo e competitivo.

In questo contesto, anche piattaforme di aggregazione come Ragazzeonlyfans.it stanno acquisendo rilevanza, offrendo filtri e categorie che semplificano la ricerca.

Opportunità e criticità

Il settore presenta opportunità economiche importanti, ma anche criticità evidenti. Tra i principali rischi:

alta concorrenza

instabilità dei guadagni

esposizione pubblica

gestione fiscale complessa

Nonostante ciò, OnlyFans continua a rappresentare una delle piattaforme più redditizie della creator economy.

Il futuro della piattaforma

Guardando al futuro, il modello OnlyFans sembra destinato a consolidarsi ulteriormente. L’aumento dei creator, l’evoluzione degli strumenti digitali e la crescente accettazione sociale del lavoro online stanno contribuendo a rendere il settore sempre più strutturato.

Nel 2026, OnlyFans non è più solo una piattaforma, ma un vero e proprio ecosistema economico globale, in cui anche l’Italia gioca un ruolo sempre più centrale.