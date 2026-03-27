L’Austria raggiunge un accordo per vietare i social media per i minori di 14 anni

Il disegno di legge sarà presentato entro giugno 2026. Si sta allineando alla nuova tendenza come Francia e Australia

In Austria il governo di coalizione guidato dal cancelliere Christian Stocker ha annunciato un accordo di principio per vietare l’uso dei social media ai minori di 14 anni a livello nazionale. Il disegno di legge sarà presentato entro giugno 2026.

L’Austria si sta allineando a una tendenza europea (seguendo esempi come la Francia e l’Australia) che vede nello smartphone e nei social media un rischio per la salute mentale dei pre-adolescenti. Se per la scuola la questione è già risolta con il divieto fisico del dispositivo, per i social la sfida si sposta sulla responsabilità delle piattaforme nel verificare l’età degli utenti.

Il governo sta anche valutando metodi di verifica dell’età (come l’ID digitale o l’analisi biometrica) per obbligare le piattaforme a rispettare il limite.