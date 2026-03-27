“La grande fuga” anche in lingua originale su Rai Storia: la trama

In prima serata su Rai Movie in onda il film di guerra “La grande fuga”, disponibile anche in lingua originale: ecco la trama
Venerdì 27 marzo 2026 alle 21:10 Rai Movie propone “La grande fuga” di John Sturges con Steve McQueen, James Garner, Charles Bronson. Durante la Seconda Guerra Mondiale, i nazisti rinchiudono in un campo di massima sicurezza i migliori evasori alleati. Ma la scelta è un errore: i prigionieri organizzano una fuga di massa per oltre duecento uomini, scavando tre tunnel segreti. Un’impresa leggendaria di coraggio, ingegno e determinazione. Disponibile anche in lingua originale.