Il mal di schiena, a “Elisir” su Rai 3. Cura della pelle e menopausa gli altri temi trattati

Apertura di puntata dedicata al mal di schiena a “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi su Rai 3

Apertura di puntata dedicata al mal di schiena a “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda domani, venerdì 27 marzo, alle 10.50 su Rai 3. Un disturbo molto diffuso spesso causato da una postura sbagliata, dallo stress o dalla sedentarietà. La lombalgia provoca un dolore acuto o cronico che può essere continuo oppure intermittente. In quali casi il mal di schiena deve preoccupare? Quando è opportuno rivolgersi al medico? Approfondirà il tema in studio da Vincenzo Denaro, ortopedico e direttore Scientifico della Fondazione Campus Bio-Medico di Roma.

A seguire, nella rubrica “In Corpore Sano”, si parlerà di cura della pelle: un organo complesso che cambia con il tempo, l’ambiente e lo stile di vita. Quali accorgimenti è bene avere? Quando e con quale frequenza bisogna sottoporsi ad una visita dermatologica? Norma Cameli, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Dermatologia Clinica dell’Istituto Dermatologico San Gallicano di Roma, risponderà a tutte le domande.

Infine, protagonista dello spazio conclusivo della puntata sarà la menopausa: un evento naturale della vita di ogni donna, caratterizzato dalla scomparsa del ciclo mestruale, che segna definitivamente la fine della fertilità. Quali sono i sintomi principali di questa delicata fase? Quali problematiche porta con sé? In studio Irene Cetin, direttrice di Ostetricia e Ginecologia alla Clinica Mangiagalli del Policlinico di Milano.