Il film “Infinite” in prima serata su Rai 4: ecco la trama

“Infinite”, film con protagonista Mark Wahlberg, e adattamento cinematografico del romanzo del 2009 The Reincarnationist Papers scritto da D. Eric Maikranz, stasera su Rai 4: la trama
Messico, 1985: un uomo si lancia da un ponte per non farsi catturare. New York, 2020: Evan combatte con la schizofrenia e un passato violento. Per pagarsi le cure forgia katana, possedendo abilità incredibili di cui ignora l’origine. Presto scoprirà che i suoi non sono deliri, ma ricordi di vite passate pronti a riemergere cambiandogli l’esistenza.
E’ la trama di “Infinite”, film con protagonista Mark Wahlberg, e adattamento cinematografico del romanzo del 2009 The Reincarnationist Papers scritto da D. Eric Maikranz, in onda venerdì 27 marzo 2026 alle 21:20 su Rai 4.