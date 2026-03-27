Il film “Erano ragazzi in barca” stasera su Rai 3: la trama

Dall’omonimo libro di Daniel James Brown, il film “Erano ragazzi in barca” in onda in prima serata su Rai 3: ecco la trama
Adattamento cinematografico del romanzo di Daniel James Brown, “Erano ragazzi in barca”, film del 2023 diretto da George Clooney, è la proposta di Rai 3 per la prima serata di venerdì 27 marzo 2026.
Al culmine della Grande Depressione, una squadra di canottieri sfavoriti sfida ogni pronostico fino ai Giochi olimpici di Berlino 1936. Per Joe Rantz, giovane segnato dall’abbandono e dalla povertà, la conquista della medaglia d’oro diventa l’occasione definitiva di riscatto sociale e personale.