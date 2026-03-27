Bridgerton 5 già in produzione: il capitolo sarà dedicato a Francesca e al suo nuovo amore

La protagonista della nuova stagione ha sorpreso e non poco i fan che si aspettavano altro

Dopo il successo della quarta stagione, è stata Netflix sui social a confermare i rumors che si rincorrevano da qualche settimana: la quinta stagione si farà. L’annuncio è arrivato dalla piattaforma stessa, che ha informato i suoi ‘cari lettori’ che le nuove puntate sono già in produzione.

Dalle prime immagini diffuse, si capisce che la protagonista della nuova stagione sarà Francesca Bridgerton, alla ricerca di un nuovo amore e a quanto pare lo troverà in Michaela Stirling, cugina del defunto marito John.

Chi ha letto i romanzi di Julia Quinn si accorgerà subito che qualcosa è cambiato: sulle pagine, Francesca trova l’amore in Michael Stirling, una seconda occasione di amore dopo il dolore. Sullo schermo, però, Michael si trasforma in Michaela, e con questo semplice ma potente cambiamento la storia prende una direzione del tutto nuova.

Il nuovo trailer