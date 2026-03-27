Milano si conferma ancora una volta capitale culturale e sociale con la Biennale Milano. Emanuela Folliero e Jo Squillo ospiti contro la violenza sulle donne

Milano si conferma ancora una volta capitale culturale e sociale con la Biennale Milano, che in questa edizione ha posto al centro un tema di forte impatto: la lotta contro la violenza sulle donne. Tra gli ospiti d’eccezione, due volti noti della televisione italiana, Emanuela Foliero e Jo Squillo, con la figlia Michelle Masullo, da sempre impegnate su questo fronte. Ad accoglierle e guidarle nel percorso espositivo è stato Salvo Nugnes, curatore della grande kermesse internazionale, che ha illustrato i contenuti e il significato profondo della mostra.

L’esposizione si distingue per la straordinaria varietà artistica: dalla pittura alla scultura, dalla poesia alla grafica digitale, fino al disegno e alle arti visive contemporanee. Un progetto corale che vede protagoniste per il 78% artiste donne, provenienti da ben 70 Paesi, unite da un messaggio universale: la pace. Una pace intesa non solo come equilibrio tra le nazioni, ma anche come armonia domestica, come rispetto e dignità all’interno delle mura di casa.

Le opere esposte colpiscono per intensità e profondità: lavori introspettivi, spesso diretti e senza filtri, capaci di raccontare storie di dolore ma anche di rinascita e consapevolezza. Un percorso emotivo che ha coinvolto profondamente Foliero e Squillo, le quali si sono soffermate a lungo tra le sale, osservando con attenzione e partecipazione le creazioni degli artisti. La Biennale Milano si conferma così non solo un evento artistico di rilievo internazionale, ma anche un importante spazio di riflessione civile, capace di dare voce a tematiche urgenti e di grande attualità. Una manifestazione che rende onore alla città di Milano e, in questa occasione, soprattutto alle donne, protagoniste di un racconto potente e necessario.