Belleke Gioielli: l’impronta come segno identitario nel gioiello

Belleke Gioielli presenta una nuova ricerca progettuale che introduce l’impronta digitale come elemento integrato nel design del gioiello

Belleke Gioielli presenta una nuova ricerca progettuale che introduce l’impronta digitale come elemento integrato nel design del gioiello.

Realizzati a mano attraverso la tecnica della cera persa, questi pezzi incorporano sulla superficie del metallo un segno unico e personale, trasformato in dettaglio estetico. L’impronta diventa parte della struttura del gioiello, dialogando con le forme organiche e le finiture materiche tipiche del linguaggio Belleke.

Anelli e superfici scultoree in bronzo giallo, argento e oro su richiesta accolgono questo elemento con naturalezza, mantenendo un equilibrio tra rigore formale e irregolarità della materia.

Il risultato è un gioiello che introduce una dimensione più personale nel gesto dell’indossare, mantenendo una forte coerenza estetica.

Il segno come materia

L’impronta non viene applicata come decorazione, ma lavorata direttamente nella fase di modellazione. Questo processo consente di conservarne la profondità e la texture, rendendola parte integrante della superficie.

La lavorazione manuale amplifica il dialogo tra gesto artigianale e identità individuale, creando pezzi unici che riflettono sia la mano che li realizza sia quella che li indosserà.

Questa proposta segna un’evoluzione nel linguaggio del brand, introducendo un elemento che rafforza il rapporto tra gioiello e identità personale, mantenendo al centro la qualità artigianale e la coerenza formale.

Belleke Gioielli

Belleke è il progetto di Isabelle Gandini, designer, artigiana e gemmologa. Di origine italiana e olandese, vive e lavora a Milano.

Il suo percorso nasce dalla Scuola Orafa Ambrosiana e si sviluppa attraverso la specializzazione nella modellazione della cera e la formazione in gemmologia. La tecnica della cera persa rappresenta il centro della sua ricerca, con un’estetica basata su volumi organici, superfici materiche e una selezione di pietre orientata all’unicità più che alla perfezione.

Ogni creazione è realizzata a mano e concepita come pezzo unico.