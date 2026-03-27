Andrea Chimenti in concerto a Firenze venerdì 27 marzo per i suoi 40 anni di carriera

Andrea Chimenti, in occasione dei suoi 40 anni di carriera e la pubblicazione del disco “Del mio cuore in fondo – Collection vol.1″, si esibirà in concerto a Firenze venerdì 27 marzo ore 21:00 al Circolo Arci Il Progresso (Zona Rifredi)

Andrea Chimenti, in occasione dei suoi 40 anni di carriera e la pubblicazione del disco “Del mio cuore in fondo – Collection vol.1″, si esibirà in concerto a Firenze venerdì 27 marzo ore 21:00 al Circolo Arci Il Progresso (Zona Rifredi). Biglietti in prevendita. Info 339.8615225 – 333.7662434.

“Del mio cuore in fondo – Collection vol.1” è disponibile attualmente nel solo FORMATO FISICO CD e VINILE 180 grammi nero, e tre linee colorate uniche: colorato ORO (esclusiva di vrec.it), ARGENTO ( estinato ai negozi di dischi indipendenti) e ROSSO (esclusiva dei negozi Feltrinelli e IBS). Un viaggio musicale che parte dalle origini della sua carriera con i mitici Moda e arriva fino alle produzioni più recenti, attraversando l’intera poetica dell’autore.

All’incisione del disco hanno partecipato numerosi ospiti, come il caro amico di sempre Gianni Maroccolo al basso, Mauro Ermanno Giovanardi duetta in “Yuri” mentre la cantautrice spagnola Tori Sparks è l’ospite d’eccezione nel brano “A Stain in The Moonlight”. Hanno partecipato anche il musicista e produttore di culto Shawn Lee, gli ex Moda Fabio Galavotti e Fabio Chiappini, il figlio di Andrea Francesco Chimenti, Massimo Fantoni e Giorgio Cedolin.

La produzione artistica e gli arrangiamenti del disco sono di Andrea Chimenti e Francesco Cappiotti (The Last Drop of Blood) che lo accompagnerà dal vivo.

L’album è stato registrato nei prestigiosi studi Sottoilmare di Luca Tacconi per donare ai brani una sonorità e qualità unica ed eccelsa.

Andrea Chimenti, con Federico Fiumani dei Diaframma e Piero Pelù dei Litfiba è stato uno degli storici frontman della scena new wave fiorentina degli anni ’80 con due album di culto registrati con i suoi Moda, a cui poi sono seguiti dieci album di inediti nel suo percorso da solista alla ricerca di sonorità ricercate e testi di grande spessore. Innumerevoli le sue collaborazioni negli anni da Mick Ronson, David Sylvian e i Japan, con Gianni Maroccolo, Pelù, Fiumani, Ginevra Di Marco, David Jackson, Antonio Aiazzi e molti altri. Ha interpretato canzoni di David Bowie e musicato poesie di Ungaretti, Pessoa e testi antichi come il Cantico dei Cantici. Una carriera incredibile che compie 40 anni ed è riassunta in due dischi unici, un viaggio musicale che parte dalle origini della sua carriera e arriva fino alle produzioni più recenti, attraversando l’intera poetica dell’autore.

Il tour:

🗓️ 20 Febbraio – Verona – Cantine dell’Arena – SOLD OUT

🗓️ 21 Febbraio – Marostica (VI) – Chiesetta s.Marco – SOLD OUT

🗓️ 07 Marzo – Piove di Sacco (PD) – Officina19 – SOLD OUT

🗓️ 27 Marzo – Firenze – Arci Progresso

🗓️ 04 Aprile – Colle Valdelsa (SI) – Bottega Roots

🗓️ 17 Aprile – Ascoli Piceno – Indivisibile Festival – Piazza della Libertà

🗓️ 18 Aprile – Vignola (MO) – Arci Ribalta

🗓️ 16 Maggio – Francavilla Fontana (BR) – Circo della Farfalla

🗓️ 17 Maggio – Bari – Rassegna Experimenta XXVII

🗓️ 06 Giugno – Cormons (GO) – Flux Judri Festival – Teatro Comunale

Info: booking@vrec.it