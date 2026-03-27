Al Circus beatclub – Brescia weekend con VidaLoca e Kharfi

Al Circus beatclub – Brescia, dopo Vidaloca venerdì 27 marzo, per il party Crush & Friends, sabato 28 marzo sul palco c’è Kharfi

Al Circus beatclub – Brescia, per il party Crush & Friends, sabato 28 marzo sul palco c’è Kharfi. Kharfi (nella foto), nato e cresciuto in Italia da padre marocchino e madre italiana, è uno dei dj producer più amati da chi vuol far festa. Classe ’97, ha suonato su palchi come gli MTV Digital Days, il Nameless Music Festival e in apertura di dj del calibro di Skrillex, Steve Aoki, Martin Garrix e Oliver Heldens. Inoltre, le sue produzioni hanno il supporto da artisti internazionali quali Diplo, The Chainsmokers, Don Diablo e Kiesza. Il brano con cui entra prepotentemente nella scena musicale italiana nel 2016 è “Hei Bae”, che entra nelle classifiche di Spotify, Apple Music, Shazam e viene programmato dalle principali radio italiane… Nel 2024 Kharfi, sempre abile nell’intercettare i nuovi suoni sul mercato imponendosi come trendsetter, inizia a pubblicare brani dal tiro Eurodance, che culmineranno in un album in uscita a febbraio 2025 che aprirà una nuova stagione per l’artista.

La sera prima, venerdì 27 marzo al Circus beatclub – Brescia la festa è VidaLoca. festa urban e pop diffusa nei club italiani ed europei, nota per mixare reggaeton, hip hop, trap, pop e sonorità latine sulle piste da ballo. Ogni serata è concepita come una “one night” energica, con DJ set, animazione, visual ed effetti luci che puntano a creare un’atmosfera coinvolgente e festosa. Tra i dj simbolo di VidaLoca, Tommy Luciani e Giulia Alberti.

Circus beatclub – Brescia // Forward

info +39 333 210 5400 (WhatsApp)

Via Dalmazia 127, 25125 Brescia

ingresso a pagamento con consumazione

Aperto 2 giovedì al mese (Rehab), venerdì (Friday Fiesta!), sabato (Crush) e prefestivi

Forward è la nuova stagione di Circus beatclub – Brescia, che è iniziata venerdì 26 e sabato 27 settembre 2025. Dopo 26 anni di successi, cambia il logo del locale, che diventa più attuale. E riparte comunque dallo stesso elementi centrali in questo spazio: un cuore, fatto di amore per la musica. Ed il battito, il ritmo delle notti da vivere in compagnia di amiche e amici. Come ogni anno il locale viene rinnovato in ogni dettaglio, perché chi viene a ballare al Circus deve sempre trovare ogni anno tutto nuovo… e sempre più bello.

Forward sta per avanti. Perché Circus va sempre avanti. «Siamo passati attraverso generazioni, momenti, stili e tendenze», dice un video di presentazione del top club bresciano per eccellenza sui social. «Abbiamo creato, innovato e abbiamo pure fallito. Abbiamo ascoltato. Abbiamo rivoluzionato… Ma c’è una cosa che non è mai cambiata, fino a oggi…».