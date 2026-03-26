Vittoria Puccini e Noemi a Splendida Cornice stasera su Rai 3

Stasera in prima serata su Rai 3 Geppi Cucciari torna con “Splendida Cornice”. Tra gli ospiti Vittoria Puccini e Noemi

Giovedì 26 marzo, alle 21.20 su Rai 3, prosegue l’appuntamento con Splendida Cornice, il programma di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari. Un viaggio originale tra divulgazione, ironia e satira per oltre due ore dedicate alla cultura e al buon intrattenimento.

Tra gli ospiti della puntata, Vittoria Puccini tra i protagonisti del nuovo film di Carlo Verdone “Scuola di seduzione”, e la Gialappa’s Band con Giorgio Gherarducci e Marco Santin. Con loro, Isabella Ragonese e Corrado Fortuna, protagonisti della commedia “Il Dio dell’amore” di Francesco Lagi, e i giornalisti Massimo Giannini, Beppe Severgnini e Lorenza Ghidini. Non mancherà la musica, con Noemi, che interpreterà uno dei suoi brani, e Giuliano Palma, che renderà omaggio all’immenso Gino Paoli.

Spazio anche all’arte visiva con il giornalista, critico e divulgatore Nicolas Ballario, e alla danza con Andrea Sarri, primo ballerino dell’Opéra di Parigi, in collegamento dal teatro parigino per una performance sulle note di “Non, je ne regrette rien” di Edith Piaf.

Come da tradizione, il pubblico sarà protagonista: spettatori attivi e autocertificati nelle diverse categorie sociali — dagli anziani da bar alle donne doppio ruolo — pronti a confrontarsi con i “competenti” in studio. Quattro esperti di grande autorevolezza: Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e lo psicologo e psicoterapeuta Carlo Boracchi.

Ad impreziosire la puntata, come sempre, la supervisione ortografica di Andrea Maggi, i reportage d’arte a cura di Alessandro Arcodia e l’inconfondibile autoradio della trasmissione e accompagnamento di livello per le performance dal vivo, la band di Nicola “Ballo” Balestri, il bassista storico di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop, con al basso Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.

“Splendida Cornice” è una produzione di Rai Cultura, in collaborazione con ITV Movie – società del gruppo Banijay. Un programma di Geppi Cucciari e Luca Bottura, scritto con: Stefano Andreoli, Enrico Bettella, Sara Deiana, Pietro Galeotti, Giovanni Robertini, Andrea Sansalone, Federico Vozzi. A cura di Antonella Vecchiariello, produttore esecutivo per ITV Movie Patrizia Riverso. Per la Rai: produttore esecutivo Michela Di Blasi capoprogetto Luisa Pistacchio, coordinatore editoriale Felice Cappa. La regia è di Alessandro Renna. Le scene di Maurizio Zecchin.