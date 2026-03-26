Su Rai Movie “The Miracle Club” anche in lingua originale: la trama

Stasera in prima serata alle 21.10, Rai Movie trasmette “The Miracle Club” un film di Thaddeus O’Sullivan a metà strada fra dramma e commedia

Giovedì 26 marzo 2026 in prima serata alle 21.10, Rai Movie trasmette “The Miracle Club” un film di Thaddeus O’Sullivan a metà strada fra dramma e commedia.

Dublino, 1967: quarant’anni dopo la sua partenza per gli Stati Uniti, Chrissie Limey torna a casa per il funerale della madre Maureen. La comunità la accoglie con sorpresa, in particolare Lily, la migliore amica di Maureen, ed Eileen, grande amica della stessa Chrissie. La sua partenza era avvenuta perché si erano create divisioni insanabili all’interno del gruppo. Un pellegrinaggio a Lourdes potrebbe essere per tutte un’occasione di perdono e di riconciliazione. Nel cast anche Laura Linney, Kathy Bates, Stephen Rea.