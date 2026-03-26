Su Rai 4 torna la quinta stagione di SWAT con tre nuovi episodi: la trama

Giovedì 26 marzo in prima serata, torna con 3 episodi su Rai 4 la quinta stagione l’amatissima serie d’azione poliziesca SWAT
Giovedì 26 marzo 2026, in prima serata, torna su Rai 4 la quinta stagione dell’amatissima serie d’azione poliziesca “S.W.A.T.”, che segue le missioni ad alto rischio dell’unità speciale della polizia di Los Angeles guidata dal sergente Daniel “Hondo” Harrelson. Dopo gli eventi turbolenti della stagione precedente, il team si trova ad affrontare nuove minacce e casi sempre più complessi.
Nell’episodio 4 “I giustizieri”, a Street viene comunicata la morte della mamma. Chris gli offre una spalla su cui piangere, mentre nel frattempo la squadra è alla ricerca di un gruppo di rapinatori.
Nell’episodio 5 “Touchdown”, la S.W.A.T. deve affrontare un caso di Swatting, cioè una falsa denuncia da parte di una persona anonima, che ha fatto scattare un intervento a discapito di una vittima ignara dell’accaduto.
Nell’episodio 6 “Fine dei giochi”, tre uomini armati fanno irruzione in uno studio televisivo ed in diretta TV minacciano di fare una strage. Intanto, Street deve pensare all’organizzazione del funerale della madre.