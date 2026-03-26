Spazio MU.RO ospita fino al 19 aprile la mostra: “DAL DESERTO ALL’IMPERO. L’immaginario del potere tra antico e contemporaneo” | Viale Campania 33 – Milano

Collezione MU.RO presenta fino al 19 aprile 2026, nella sua sede di Viale Campania 33 a Milano, “Dal deserto all’impero: l’immaginario del potere tra antico e contemporaneo”, una mostra che, a 230 anni dalla Campagna d’Italia iniziata nel 1796, indaga la costruzione simbolica del potere tra XVIII e XXI secolo, mettendo in dialogo antiquariato, documenti storici e arte contemporanea.

Dopo l’apertura della sede milanese con “Mascherada”, progetto che ha intrecciato Venezia, Milano e l’Africa in una prospettiva transnazionale, Spazio MU.RO inaugura il 2026 con una mostra che consolida la propria identità curatoriale. Se il primo progetto ha rappresentato un gesto fondativo, “Dal deserto all’impero” segna un passaggio ulteriore: un ritorno alle radici della Collezione MU.RO, sospesa tra antico e contemporaneo, e un rafforzamento della riflessione dedicata alla MENA Region.

La mostra apre al pubblico in un momento in cui Milano ospita un’importante esposizione dedicata a Napoleone e al Neoclassicismo. In questo clima di rinnovata attenzione verso l’età napoleonica, MU.RO sceglie di concentrarsi su un elemento solo apparentemente marginale: il cavallo arabo. Emblema del comando, estensione del corpo del sovrano e dispositivo iconografico della conquista, il cavallo diventa chiave di lettura per comprendere la costruzione dell’immaginario moderno.

Il riferimento alla Campagna d’Italia del 1796 — iniziata tra Liguria e Piemonte occidentale e culminata nell’avanzata verso Milano — assume un valore simbolico decisivo. Nel 2026 ricorrono 230 anni da quegli eventi e MU.RO sceglie di rileggerli attraverso un dialogo tra patrimoni storici e sguardi contemporanei.

Il percorso espositivo si articola intorno a un doppio movimento: da un lato la rilettura dello sguardo occidentale sui simboli del potere, dall’altro il recupero della genealogia culturale mediorientale del cavallo arabo. I dipinti provenienti dalla galleria R.V Art Gallery restituiscono la storia dei simboli del potere e dell’iconografia equestre in cui il cavallo si afferma progressivamente come presenza autonoma.

A questo nucleo si affiancano i prestiti del Museo Generale Bonaparte del Castello di Mombasiglio (CN) e la collaborazione con l’Archivio di Stato di Milano. Documenti, vedute topografiche e cimeli riportano al centro territori e strategie che hanno contribuito a plasmare l’immaginario europeo.