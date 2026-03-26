Perquisizioni in corso della GdF al ministero della Difesa per corruzione e riciclaggio

Si ipotizzano i reati di corruzione, riciclaggio e autoriciclaggio oltre alla turbativa d’asta e al traffico di influenze illecite

Perquisizioni della Gdf in corso al ministero della Difesa, Rfi, Terna e Polo Strategico Nazionale per un’indagine della procura di Roma, coordinata dal sostituto Lorenzo Del Giudice, su presunte irregolarità negli appalti informatici. Coinvolte 26 persone, tra cui generali, dirigenti pubblici e imprenditori; ipotizzati reati come corruzione, riciclaggio e turbativa d’asta.