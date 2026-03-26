Oroscopo di oggi, giovedì 26 marzo 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, giovedì 26 marzo 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
La Luna in Gemelli potenzia comunicativa e dinamismo. Grazie alla facilità di espressione, portiamo a casa ottimi risultati in studi, affari e spostamenti. Per concludere la giornata in bellezza, stacchiamo la spina e con leggerezza tuffiamoci nella vita sociale.
Toro
I transiti in atto indicano un buon momento per rinnovare l’arredamento o rendere più confortevole la casa. Tempo di svecchiare anche le abitudini. Elasticità, flessibilità e apertura alle novità sono le condizioni necessarie per avanzare e raggiungere i traguardi.
Gemelli
Il Sole, la Luna e Saturno ci avvolgono nella loro aura. Un vento primaverile che indica una direzione precisa verso nuovi ambienti, concrete aspirazioni. L’atmosfera è quella giusta per fare nuove conoscenze, conquistare chi ci piace, esporre idee e proposte.
Cancro
Abbiamo le antenne ben dritte, pronte a captare emozioni, pensieri e umori altrui, quasi per magia? Facciamone buon uso per le nostre relazioni. Esigenza di interiorità che si esprime anche sul piano fisico. Diamo spazio al riposo e al cammino spirituale.
Leone
Disposizione d’animo allegra e leggera. Successo in società, comunicativa a gonfie vele. Appuntamenti, visite, telefonate foriere di notizie. Per qualcuno di noi, c’è una lieta sorpresa. Un amore torna dal passato per ridiventare un dolce presente.
Vergine
La Luna ci rende un po’ troppo sensibili e anche troppo reattivi. C’è comunque la condizione ideale per scrivere, leggere o semplicemente poltrire. Preoccupazioni lavorative interferiscono sul rapporto sentimentale. Almeno oggi lasciamo fuori i problemi.
Bilancia
Il senso di insoddisfazione evapora davanti all’ingresso della Luna in Gemelli: finalmente tornano le energie e siamo carichi di buoni propositi. Incontri con persone del passato aprono alla nostalgia, ma dura solo un attimo. Stiamo bene dove stiamo.
Scorpione
Lucidiamo le nostre qualità e mettiamole in vetrina: con diplomazia, ma anche con la proverbiale determinazione, riscuotiamo un bel successo. Non tiriamoci indietro, se qualcuno ci invita a un evento culturale. Incontri e intuizioni ci attendono.
Sagittario
La severa Luna dall’altra parte del cielo ci suggerisce di osare, di esporci, di metterci in gioco. Lasciamo carta bianca al desiderio di leggerezza. Delle frizioni in casa ci danno da pensare? Seguiamo il consiglio della Luna, occupiamocene senza drammatizzare.
Capricorno
Prestiamo attenzione alla carriera, qualcosa non gira nel solito modo o forse siamo distratti, troppo svagati. Una buona occasione per fare ordine. Dedichiamo il tempo libero al benessere, specialmente se abbiamo trascurato da un po’ le nostre esigenze.
Acquario
Ore da passare in ottimismo e allegria. Convegni e conoscenze, iniziative entusiasmanti. Rendiamo felice con una visita un parente anziano. Eventi culturali, allegre riunioni con gli amici, concerti e spettacoli assolutamente da non mancare.
Pesci
Calma e concentrazione sul lavoro. Si tratta degli ultimi sforzi ed è bene ragionarci su due o tre volte, prima di parlare o di prendere decisioni. Probabile che ci sentiamo inchiodati ai posti di combattimento, ma la fantasia continua a viaggiare e respirare.