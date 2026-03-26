L’insegnante accoltellata è fuori pericolo, non è più in terapia intensiva

La donna, 57 anni, ha trascorso la notte in Terapia intensiva senza complicazioni ed è in miglioramento. Questa mattina è stata trasferita in reparto

È fuori pericolo la docente accoltellata ieri a Trescore Balneario dallo studente tredicenne.

La donna, 57 anni, ha trascorso la notte in Terapia intensiva senza complicazioni ed é in miglioramento. Questa mattina è stata trasferita in reparto. Lo fa sapere un portavoce dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove ieri l’insegnante era stata operata d’urgenza dopo l’aggressione.

Chiara Mocchi, è stata accoltellata in una scuola media di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Autore dell’aggressione, avvenuta poco prima delle 8, sarebbe uno studente di 13 anni. L’allarme è scattato intorno alle 7.45 d ieri quando la donna – che insegna francese e ha 57 anni – è stata avvicinata dall’allievo fuori dall’istituto Leonardo Da Vinci e l’ha, poi, colpita nei corridoi. Lo studente indossava un pantalone mimetico e una maglietta con la scritta “Vendetta”. Oltre al coltello, il 13enne avrebbe avuto con sé una pistola scacciacani.

Il ragazzo, spiegano i Carabinieri in una nota, dopo l’aggressione è stato poi immobilizzato da un altro insegnante e da due collaboratori che lo hanno tenuto fermo fino all’arrivo dei militari. Gli investigatori stanno sentendo lo studente da circa 7 ore alla caserma di Trescore, dove è stato portato dopo il fermo, e “le operazioni sono ancora in corso”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)