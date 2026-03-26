Il 28 e 29 marzo nel museo affacciato sul Circo Massimo torna Ficus al Massimo


Il 28 e 29 marzo dalle 10:30 alle 20:00 torna Ficus al Massimo, l’evento che sta trasformando uno dei luoghi più affascinanti della città in un’esperienza immersiva tra creatività, ricerca e bellezza

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