Greg Celebrity Roast dal 1° aprile al teatro Olimpico

Greg Celebrity Roast è lo spettacolo a cui, ogni tanto, bisognerebbe assistere per il proprio spirito: per ridere, certo, ma anche per ascoltare musica suonata dal vivo

Greg Celebrity Roast è lo spettacolo a cui, ogni tanto, bisognerebbe assistere per il proprio spirito: per ridere, certo, ma anche per ascoltare musica suonata dal vivo come si deve, per farsi sorprendere, per ritrovare il piacere di uno show elegante e irriverente allo stesso tempo. Una serata che intrattiene, emoziona e lascia il segno.

Sul palco, Greg apre al pubblico le porte del suo mondo musicale: dall’esplosivo Rock’n’Roll degli anni ’50 alle armonizzazioni vertiginose dei Beach Boys, dal swing elegante dei grandi crooner come Dean Martin, Bobby Darin e Frank Sinatra fino alle atmosfere sofisticate e malinconiche di Burt Bacharach. Un viaggio sonoro ricco, colto ma mai elitario, attraversato con ironia, competenza e un piacere contagioso.

Ad accompagnarlo, una grandiosa orchestra al completo di fiati e archi, diretta con piglio deciso e brillante da Attilio Di Giovanni, e il dialogo musicale con la voce intensa e raffinata di Ilaria Della Bidia, partner ideale per dare corpo ed emozione a un repertorio senza tempo. Il tutto arricchito da ospiti a sorpresa, chiamati a “roastare” — affettuosamente ma senza sconti — il protagonista della serata.

Greg si mette in gioco, si espone, si prende in giro. Le sue battute caustiche, il suo umorismo surreale e intelligente, il continuo scarto tra musica “alta” e comicità dissacrante trasformano lo spettacolo in un’esperienza viva, imprevedibile, mai autoreferenziale.