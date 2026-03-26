Al Teatro Argentina Giuseppe Manfridi porta in scena “L’acqua, il mare e i naufragi nel teatro di Shakespeare”

In occasione della Giornata Mondiale del Teatro Giuseppe Manfridi porta in scena “L’acqua, il mare e i naufragi nel teatro di Shakespeare”

In occasione della Giornata Mondiale del Teatro, il 27 marzo (ore 17) il Teatro di Roma accoglie nella Sala Squarzina del Teatro Argentina L’acqua, il mare e i naufragi nel teatro di Shakespeare conferenza/spettacolo a cura di Giuseppe Manfridi.

L’evento, patrocinato dal Centro Nazionale di Drammaturgia Italiana Contemporanea – CENDIC e dalla Federazione AUT – Autori, è ispirato a uno dei capitoli del libro Shakespeare sul Titanic dello stesso Manfridi – pubblicato da Efesto Editore, ora riproposto in versione economica – e si avvale della partecipazione in video di Pamela Villoresi.

L’artista entrerà nelle temperie dei flutti, rovinosi ma pure spesso salvifici, che percorrono in vari modi l’universo shakespeariano. Quell’intenso ‘sapore d’alghe’ che Eliot diceva di avvertire ogni qualvolta apriva le pagine di Pericle, principe di Tiro lo si respira ovunque nelle opere del Bardo di Stratford, sino a permeare di sé la cronaca tradotta ormai in mito del più celebre fra i naufragi della modernità, quello del Titanic.

Shakespeare sul Titanic è un’opera dall’apparenza monumentale, ma di grande trasparenza, addirittura leggibile aprendola a qualsiasi punto, e può essere considerata un compendio del lungo percorso artistico del suo autore. Il libro si irradia all’interno dell’intero universo shakespeariano, e ha per temi portanti l’amore, la giovinezza, gli scontri generazionali, la contaminazione dell’arte e la sua continua trasformazione.

Assieme all’edizione cartacea (in doppio volume con cofanetto) verrà offerto anche l’e-book, in cui ogni capitolo è introdotto da un file video esplicativo dell’autore. I due volumi sono corredati di 64 raffinatissime tavole a colori originali rielaborate da Antonella Rebecchini, scenografa e art director, su disegni dello stesso Manfridi.