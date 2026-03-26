A “Elisir” stamani su Rai 3 le malattie della retina

Le malattie della retina sono patologie oculari gravi che colpiscono la membrana interna dell’occhio e causano un calo severo della vista. Quali sono le principali? Se ne parla a Elisir

Le malattie della retina sono patologie oculari gravi che colpiscono la membrana interna dell’occhio e causano un calo severo della vista. Quali sono le principali? Quali sono i sintomi? Come si può intervenire? Risponde la professoressa Maria Cristina Savastano, ricercatrice e coordinatrice della Ricerca in Oftalmologia presso il Policlinico Agostino Gemelli Irccs di Roma, ospite di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda giovedì 26 marzo alle 10.55 su Rai 3.

A seguire, nello spazio “Mangiarsano”, si parlerà di formaggi stagionati. Questi prodotti caseari, sottoposti a un processo di maturazione che supera generalmente i trenta giorni, si caratterizzano per le elevate quantità di sodio, di calcio e di proteine nobili, fondamentali per ossa e muscoli. In studio la professoressa Barbara Paolini, presidente dell’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica.

Si chiude con lo spazio di “Serena…mente”, in cui si approfondirà il tema dell’ossessione per l’igiene. La rupofobia, un disturbo d’ansia caratterizzato appunto dalla paura ossessiva dello sporco, porta alla messa in atto di comportamenti e rituali ossessivi di pulizia che possono compromettere significativamente la salute della persona. A fare il punto in studio sarà lo psichiatra Claudio Mencacci, copresidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia.