Svelata la prima immagine della nuova serie di “Harry Potter”. Domani il trailer

Un primo sguardo alla Hogwarts che farà da sfondo al reboot televisivo dell’universo creato da J.K. Rowling

Hbo ha diffuso una nuova immagine ufficiale della nuova serie di Harry Potter, offrendo ai fan un primo sguardo alla Hogwarts che farà da sfondo al reboot televisivo dell’universo creato da J.K. Rowling.

Lo scatto, pubblicato sull’account Instagram della produzione, preannuncia il lancio del primo trailer previsto per domani e mostra Harry – interpretato dal giovane Dominic McLaughlin – di spalle mentre si avvicina al campo da Quidditch, avvolto in un mantello rosso e oro con il suo cognome e il numero 7 da giocatore. Davanti a lui, un gruppo di studenti sta entrando nell’arena, decorata con le bandiere di Grifondoro e Tassorosso.