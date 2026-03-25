Stasera su Rai 5 “Cinema e musica” per “Gli occhi del musicista”

La musica e il cinema sono al centro della puntata “Cinema e musica” per “Gli occhi del musicista” in onda mercoledì 25 marzo 2026 alle 21:20 su Rai 5

Vivono in un abbraccio meraviglioso, la musica e il cinema. Si nutrono e si fortificano a vicenda. E sono al centro della puntata “Cinema e musica” per “Gli occhi del musicista” in onda mercoledì 25 marzo 2026 alle 21:20 su Rai 5.

È bello parlarne e cantarne anche con attori che hanno scelto da che parte stare ma che tengono un piede oltre il loro confine, viaggiando tra le sette note con curiosità e naturalezza. Dal cinema muto cantato da Ruggeri a quello anni Novanta/Duemila di Quentin Tarantino, dalla Pop Art molto cinematografica di Andy Warhol al west di Ennio Morricone e Sergio Leone.

Tanti gli spunti per riflettere, ricordare e cantare. Con Stefano Fresi e le sue lezioni al pianoforte, Violante Placido e la sua passione per il rock e la canzone d’autore, la compositrice-pianista Giuseppina Torre e John De Leo, “la voce”, tra Quintorigo e carriera solista.