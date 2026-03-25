Stasera su Rai 1 Morgane – Detective geniale con “Effetto Barnum” e “L’uomo con la bottiglia mezza piena”

Stasera su Rai 1 in prima visione Tv la nuova stagione di Morgane – Detective geniale con “Effetto Barnum” e “L’uomo con la bottiglia mezza piena”
Torna la quinta e ultima stagione della serie “Morgane Detective Geniale”, in onda in prima visione assoluta anche mercoledì 25 marzo alle 21.30 su Rai 1.
Nell’episodio “Effetto Barnum”, Morgane e Karadec indagano sull’aggressione annunciata da una veggente, “prevista” grazie agli spiriti. Non viene creduta, ma il giorno dopo la donna viene trovata morta…
Nell’episodio “L’uomo con la bottiglia mezza piena”, Morgane affronta con difficoltà la situazione lasciata dalla morte del padre. Insieme ai figli, Théa e Elliot, va a Boulogne-sur-Mer per spargere le ceneri del padre in mare…
La regia è di Vincent Jamain. Nel cast, Audrey Fleurot, Mehdi Nebbou, Bruno Sanches, Marie Denarnaud, Bérangère McNeese, Cypriane Gardin.