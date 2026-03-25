Oroscopo di oggi, mercoledì 25 marzo 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, mercoledì 25 marzo 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Atmosfera serena e brillante. Facciamo tesoro delle cose che ci vengono dette da chi tiene al nostro benessere. Una gita in allegra compagnia. Siamo interessati a un cambiamento di lavoro? Guardiamoci intorno e seguiamo le piste più convincenti.
Toro
La Luna armonica a Giove e Marte rende la domenica ricca di nuovi spunti ed energia. Favorevole per l’arte, la ricerca spirituale, la cucina, se ci interessano. Uno sguardo acuto e privo di pregiudizi ci consente di vedere chiaro ovunque si focalizzi la nostra attenzione.
Gemelli
Qualcuno ci tiene sotto controllo? Evitiamo gli stratagemmi per risparmiare la fatica, e mostriamoci solerti e intraprendenti. Un consiglio dal Sole. Abbiamo voglia di un sogno d’amore. Fantasia e realtà a volte coincidono, dipende dalla visuale.
Cancro
Una dolce sensazione di appagamento e di calore che diamo e riceviamo dagli altri concorre ad accrescere la sicurezza e a dare il meglio di noi. Con la Luna che invia raggi benevoli a Giove e a Marte, facciamo concretamente qualcosa per noi stessi.
Leone
Delusi dal comportamento ambiguo di una persona che credevamo amica, oggi fatichiamo a trovare il passo giusto. Ritardi nelle comunicazioni. Andando oltre l’orgoglio e la suscettibilità, possiamo appianare ogni controversia in seno alla famiglia
Vergine
Gioie nel cuore e nella professione, condite da un pizzico di fortuna. Non arriviamo a sera senza aver fatto programmi dettagliati per la settimana. Contro il sentimento, nulla può la ragione. Viviamo l’amore fino in fondo pur nella sua complessità.
Bilancia
Una giornata lievemente inferiore alle aspettative, ma tranquilla. Dando valore alle piccole cose, godiamoci l’armonia familiare e il calore degli affetti. Dedichiamoci a tutte quelle occupazioni che spesso per questioni di tempo siamo costretti a trascurare.
Scorpione
Come di consueto, la Luna nel Toro mette a soqquadro le emozioni, facendo affiorare gelosie, sospetti e rancori mai sopiti. Meglio fare piazza pulita! Il cielo ci invita a godere di ciò che teniamo strettamente in mano piuttosto che rincorrere sogni proibiti.
Sagittario
Mettiamo al primo posto la concretezza, evitiamo di smarrirci in desideri di rivalsa e puntiamo direttamente a ciò che reputiamo importante. L’instabilità in casa ci rende malinconici? Analizziamo a fondo quello che accade dentro e fuori di noi.
Capricorno
Complice la Luna, per noi è un ottimo momento, tutto a gonfie vele! Con la dovuta tenacia, gli impegni si possono risolvere senza fatica. Faccende domestiche, attività e amicizie filano con il vento in poppa, rinfrancati da belle novità.
Acquario
Affrontare dei lavoretti in casa con la dovuta calma ci fa scoprire che oltre a essere divertenti, ci rilassano e rendono felice la famiglia. Facciamo un passo indietro, se ci dovessimo accorgere di essere troppo convinti delle nostre ragioni.
Pesci
Ottima giornata, grazie alla Luna che ci riempie di gioia. Organizziamo una festa o un ritrovo con gli amici per festeggiare un’occasione speciale. Tutto ciò che riguarda lo svago e la vita sociale è sotto la protezione diretta della Luna e di Giove.