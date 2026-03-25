OpenAI ha annunciato la chiusura di Sora diventata ormai obsoleta

La società di San Francisco interrompe lo sviluppo del tool video

OpenAI ha annunciato la chiusura di Sora, la sua piattaforma per la generazione di video tramite intelligenza artificiale, diventata ormai obsoleta, per concentrarsi sui prodotti principali e preparare l’azienda alla futura quotazione in borsa. Disney ha annullato il suo investimento di un miliardo di dollari in OpenAI.

La decisione, comunicata da Sam Altman ai dipendenti e anticipata dal Wall Street Journal, segna la fine definitiva sia dell’applicazione dedicata che dell’accesso API per gli sviluppatori. Contrariamente alle indiscrezioni circolate nei mesi scorsi, la tecnologia di Sora non sarà integrata all’interno di ChatGPT, sancendo un brusco arresto per uno dei progetti più ambiziosi dell’azienda nel campo dell’intelligenza artificiale creativa.

Il naufragio del progetto annulla la partnership con Disney

L’accordo, siglato lo scorso dicembre, prevedeva un investimento di un miliardo di dollari da parte del colosso di Burbank e la concessione in licenza dei propri personaggi storici per la creazione di contenuti generativi destinati a Disney Plus. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, la collaborazione è da considerarsi conclusa, privando OpenAI di una vetrina fondamentale nel mercato cinematografico e di una solida base finanziaria per lo sviluppo di modelli multimodali complessi.