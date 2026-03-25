Marco Negri jr nelle radio e in digitale con “Incoerente”

Marco Negri Jr presenta “Incoerente”, un brano pop agrodolce che esplora le complessità delle relazioni amorose segnate dall’incomunicabilità

Marco Negri Jr presenta “Incoerente”, un brano pop agrodolce che esplora le complessità delle relazioni amorose segnate dall’incomunicabilità. La canzone racconta la storia di due persone che, pur condividendo la stessa vita, si trovano sempre più distanti, come due rette parallele che non si incontrano mai.

La visione dell’autore emerge attraverso una lente di statica arrendevolezza: mentre uno dei due continua il proprio percorso di vita in modo egoistico, l’altro osserva e soffre in silenzio, consapevole del progressivo distacco che si sta creando. “Incoerente” racconta così la lenta erosione del desiderio e dell’intimità, le fasi delicate in cui due amanti diventano come due ombre che camminano insieme senza mai toccarsi davvero.

Con un sound pop che mescola dolcezza e amarezza, il brano lascia trasparire il senso di inevitabile separazione, offrendo un ritratto sincero e intenso delle emozioni che accompagnano la fine di un legame.

Marco Negri Junior, nato a Mantova, è un cantautore e musicista con una formazione in sperimentazione teatrale e scrittura. Inizia la carriera fondando la band Thank You Rubes, esplorando inizialmente sonorità pop/rock (Vasco Rossi, Duran Duran, Ligabue) per poi orientarsi verso un’immagine più impegnata.

Dopo lo scioglimento del gruppo, nel 2019 produce da solo il suo primo album solista “Il Mondo secondo Marco”, un lavoro pop/rap alternativo con 9 brani che spaziano dallo ska al rock, affrontando temi come comunicazione, ambientamento e problemi economici.

Nel giugno 2025 firma con Sorry Mom!, collaborando con Luca Bernardoni e Marco Biondi. Il secondo album, prodotto insieme a Pietro Foresti e con il contributo di Luca Urbani, si avvicina al pop urbano con una visione sonora più definita.