La primavera tarda ad arrivare, da oggi pomeriggio venti di burrasca sul Nord-Ovest

Piemonte e Valle d’Aosta le regioni colpite

“A partire dal pomeriggio di oggi, un impulso perturbato proveniente dall’Europa settentrionale inizierà ad interessare le regioni settentrionali italiane. La formazione di un minimo al suolo sul golfo ligure attiverà inoltre un deciso rinforzo della ventilazione a partire dalle regioni nord-occidentali” scrive nel bellettino la Protezione Civile.

L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, mercoledì 25 marzo, venti di burrasca dai quadranti settentrionali su Valle d’Aosta e Piemonte, con raffiche di favonio nelle valli e adiacenti zone di pianura.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it),