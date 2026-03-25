Il film horror “Dark Harvest” stasera su Rai 4: ecco la trama

La trama del film horror “Dark Harvest” diretto da David Slade in onda in prima serata su Rai 4 mercoledì 25 marzo 2026 alle 21:20

In un paesino in cui vige una sorta di dittatura e nessuno può abbandonare la città, ogni anno nella notte di Halloween i ragazzi che compiono 18 anni vengono obbligati ad affrontare il mostruoso Sawtooth Jack: lo scopo è quello di ucciderlo prima che raggiunga la chiesa principale del paese ed entro mezzanotte, in caso contrario il paese avrà un anno nefasto davanti. In tale occasione, i ragazzi vengono tenuti segregati in camera per tre notti, senza mangiare né bere, per poi venire ricompensati con un lauto pasto dopo che uno dei loro riesce a uccidere il mostro e viene proclamato vincitore. Il mostro, in tale frangente, uccide gran parte dei ragazzi.

Un anno dopo la vittoria di suo fratello, che grazie alla vittoria ha fatto avere una casa e una macchina nuova ai genitori e ha avuto modo di lasciare per sempre la città, Richie è intenzionato a competere anche lui ma l’intero paese, la sua famiglia in primis, sembra intenzionata ad impedirglielo. Quando nasce una storia d’amore fra lui e l’unica ragazza nera della città, Richie decide di perseguire ancora più strenuamente questo obiettivo per dimostrare a tutti quanto vale.

E’ la trama del film horror “Dark Harvest” diretto da David Slade in onda in prima serata su Rai 4 mercoledì 25 marzo 2026 alle 21:20.