Il film di azione “Jimmy Bobo – Bullet to The Head” stasera su Rai Movie

Dalla serie a fumetti “Du plomb dans la tête” di Matz e Wilson, il film “Jimmy Bobo – Bullet to The Head” stasera su Rai Movie: la trama

Mercoledì 25 marzo 2026 alle 21.10 su Rai Movie, arriva “Jimmy Bobo – Bullet to the Head”. Bobo è un killer spietato che decide di collaborare con un giovane poliziotto non particolarmente sveglio: i due partono alla ricerca dei mandanti dell’omicidio di un amico di Bobo. La trama procede in un susseguirsi di risse e sparatorie ad alto ritmo e qualche risata, nello stile di Walter Hill, autore di culto che aveva firmato, nel ’79, “I guerrieri della notte”. Nel cast anche Sung Kang e Sarah Shahi.