Il Cairo torna con il nuovo album “Poltergeist”

“Poltergeist” è il nuovo album di IL CAIRO, disponibile da venerdì 20 marzo in vinile in collaborazione con Labellascheggia e su tutte le piattaforme di streaming digitale

Otto brani che attraversano territori sonori diversi, tra synth pop, indie rock e post punk, in un immaginario notturno e cinematografico. Tra chitarre distorte, drum machine e synth modulari, “Poltergeist” costruisce un paesaggio urbano magnetico: sirene che squarciano il silenzio della notte, moto che sfrecciano sui cavalcavia, strade deserte illuminate dalle insegne luminose dei ristoranti cinesi e semafori che lampeggiano a intermittenza. Il nuovo album de IL CAIRO nasce nelle ore più silenziose della città e si muove in uno scenario sospeso, raccontando una Milano viva, anche se lontana dalle superfici patinate del centro.

Al centro del disco c’è il confronto con i propri fantasmi: il “poltergeist” evocato dal titolo non è soltanto una presenza inquieta, ma diventa la metafora dell’imprevisto, quella forza invisibile che muove le cose, che cambia i piani e rompe l’illusione di controllo. Un elemento imprevedibile che scompiglia le traiettorie personali e costringe a deviare verso strade inattese.

Nei testi emergono tensioni intime e urbane: l’amore e l’odio per la città e le sue regole spesso ingiuste, il ricordo della propria famiglia, l’affetto per una persona amata e l’incertezza verso ciò che verrà. Tra nostalgia e possibilità future, IL CAIRO attraversa una dimensione emotiva fatta di memoria, desiderio e inquietudine.

“Poltergeist” diventa così il racconto di una deriva notturna tra periferie e pensieri irrisolti, dove ogni strada percorsa apre nuove domande. Nulla torna uguale e nulla resta fermo: il passato è già diventato ricordo, mentre l’unica direzione possibile è quella che si apre un istante dopo il presente.