Gattina vittima di violenza sessuale a Roma, OIPA: “Fenomeno disumano, poco noto ma reale”

Gli abusi sessuali sugli animali in Italia rientrano nel reato di maltrattamento, punito dal codice penale con reclusione e multa

A Roma, una gattina di colonia di nome Rosi, è stata ritrovata in condizioni gravissime nel quartiere Tor Tre Teste: secondo i controlli veterinari, sarebbe stata vittima di una brutale violenza sessuale. Una gattina abituata al contatto con l’essere umano, docile e affettuosa e per questo una preda facile per chiunque abbia voluto farle del male.

La Lega Nazionale per la Difesa del Cane sezione Ostia che se ne occupa ha scritto in post su Facebook che Rosi sta meglio e che “le sue condizioni stanno migliorando: la temperatura è risalita, la pressione si è stabilizzata ed è ancora sotto fluidi e costante monitoraggio. Sta anche provando a ricominciare a mangiare”.

OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali)

L’organizzazione condanna con fermezza l’accaduto e rende noto di aver sporto denuncia, perché venga fatta piena luce sull’accaduto individuando rapidamente i responsabili di questo gesto terribile e inumano.

“Siamo di fronte a un atto gravissimo, ignobile e agghiacciante. Non esistono attenuanti né giustificazioni e auspichiamo che le autorità competenti intervengano con la massima urgenza, per assicurare alla giustizia chi si è reso responsabile di una simile violenza. Purtroppo, gli abusi sessuali sugli animali sono un fenomeno poco noto ma diffuso, che deve essere monitorato con attenzione e contrastato con ogni mezzo, dichiara Massimo Comparotto, Presidente OIPA Italia.

Altri casi simili

Gli abusi sessuali sugli animali in Italia rientrano nel reato di maltrattamento, punito dal codice penale con reclusione e multa; in altri Paesi, come la Danimarca, sono considerati delitti specifici. Questo, ovviamente, non ne riduce la gravità o la necessità di una condanna ferma anche in Italia.

In passato si sono già registrate sentenze di condanna in Italia, che hanno visto l’OIPA partecipare come parte civile per chiedere giustizia per le vittime: a Padova per maltrattamento nei confronti di una gallina costretta a subire atti sessuali da un anziano; a Milano, con una condanna nei confronti di una donna per atti sessuali sui propri cani di piccola taglia.

“Per quanto accaduto a Roma auspichiamo che le Autorità competenti riescano a individuare i responsabili della violenza, assicurandoli alla giustizia. Insistiamo sulla necessità di una maggiore tutela delle colonie feline e in generale degli animali che vivono sul territorio, anche attraverso un sistema capillare di video sorveglianza” prosegue OIPA.

L’Associazione invita inoltre chiunque abbia visto o sappia qualcosa sull’accaduto a rivolgersi alle forze dell’ordine, contribuendo a fare luce su questo episodio gravissimo, che non può e non deve restare impunito.