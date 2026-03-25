“Elicotteri”, la nuova canzone di Frasla, fuori in radio e in digitale

“Elicotteri” è il nuovo singolo della cantautrice campana Frasla, disponibile su tutte le piattaforme digitali per Aurora Dischi / Universal Music Italia

“Elicotteri” è il nuovo singolo della cantautrice campana Frasla, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 20 marzo per Aurora Dischi / Universal Music Italia. Sonorità indie-rock, folk e alt-pop accompagnano un brano che racconta, in modo intimo, il desiderio dell’artista di prendere le distanze dalla quotidianità, la spinta a cambiare prospettiva e a “volare via”, proprio come fanno gli elicotteri, per liberare la mente e ritrovare un po’ di pace e leggerezza.

Francesca Casuccio, in arte Frasla, è una cantautrice di Caserta. Inizia a cantare da bambina e, durante l’adolescenza, si avvicina al grunge, al punk hardcore e al metal. Frequenta il conservatorio, dove studia jazz, percorso che le permette di dare alla sua musica una veste più melodica. Frasla si distingue per un’estetica unica: ogni brano è accompagnato da un passamontagna o da un copriviso fatti a mano, a simboleggiare una protezione necessaria e un’identità artistica in continua evoluzione. Nei suoi brani, la voce è spesso affiancata dalla chitarra, mentre la scrittura si mantiene nuda, sincera e diretta. Nel 2026 pubblica i suoi primi due singoli su Spotify, “Colmiocane” e “Ancu”.