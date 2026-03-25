Bergamo, uno studente di 13 anni colpisce un’insegnante al collo con una coltellata

La donna – che insegna francese – è stata avvicinata dall’allievo fuori dall’istituto Leonardo Da Vinci e l’ha, poi, colpita nei corridoi

Un’insegnante di 57 anni è stata accoltellata in una scuola media di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Autore dell’aggressione, avvenuta poco prima delle 8, sarebbe uno studente di 13 anni. A riferirlo è L’Eco di Bergamo. L’allarme è scattato intorno alle 7.45 quando la donna – che insegna francese – è stata avvicinata dall’allievo fuori dall’istituto Leonardo Da Vinci e l’ha, poi, colpita nei corridoi.

Sul posto si sono precipitati i carabinieri di Trescore Balneario, un’ambulanza, un’auto medica e un elicottero che ha trasportato la professoressa all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La donna, in condizioni gravi, è stata portata in sala operatoria per un intervento d’urgenza. Il minore, invece, è stato fermato dai carabinieri che indagano sull’accaduto.