Arriva la primavera a “Stasera tutto è possibile” su Rai 2. Tra gli ospiti: Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito

A pochi giorni dall’inizio della primavera, è a tema “STEP in fiore” il nuovo appuntamento con “Stasera tutto è possibile”, il comedy show condotto da Stefano De Martino, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda mercoledì 25 marzo alle 21.20 su Rai 2.

Ospiti di questa quarta puntata saranno Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Peppe Iodice, Andrea Delogu, Flora Canto, Carmen Di Pietro, Vincenzo Albano. Torna, poi, Vincenzo De Lucia, con la sua imitazione di Maria De Filippi.

Lo show – in onda come da tradizione dall’Auditorium Rai di Napoli – non ha regole, né vincitori o vinti. La parola d’ordine è solo una: divertirsi, tra leggerezza e risate nelle varie prove, a cominciare dall’iconica “Stanza inclinata”. Tra gli altri giochi di questa puntata, ci saranno: “Speed Quiz”, “Fotomimo”, “Decollo immediato” e “Segui il labiale”. Presenti, come sempre, il dj Claudio Cannizzaro e il Panda, mascotte del programma.

“Stasera tutto è possibile” è basato sul format Anything goes creato da Satisfaction the Television Agency e licenziato da Banijay Rights. Un programma scritto da Stefano Santucci, Riccardo Cassini, Stefano De Martino, Gian Luca Belardi, Giorgio Cappozzo, Annalisa Montaldo, Marco Pantaleo, Celeste Papuli, Francesco Ricchi, Stefano Sarcinelli, Francesco Velonà. Regia di Sergio Colabona.