“Argentina e Cile, il Sud America sotto regime” su Rai Storia per “RAInchieste”

Stasera su Rai Storia Giorgio Zanchini ripercorre vent’anni di inchieste a puntate che hanno caratterizzato la Televisione della RAI, da fine anni 50 a fine anni 70, con “RAInchieste”

Mercoledì 25 marzo 2026 alle 21:20 su Rai Storia Giorgio Zanchini ripercorre vent’anni di inchieste a puntate che hanno caratterizzato la Televisione della RAI, da fine anni 50 a fine anni 70, con “RAInchieste”. Inchieste firmate da grandi giornalisti o da grandi registi, che si fecero cronisti di un Paese, o di un mondo, in rapida trasformazione.

11 settembre 1973 e 24 marzo 1976, due date drammatiche nella storia del continente sudamericano: sono i giorni dell’insediamento dei regimi dei generali Augusto Pinochet in Cile e Jorge Rafael Videla in Argentina, che portano a regimi dittatoriali particolarmente feroci con gli oppositori.