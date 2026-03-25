“Libertà negata. Il coraggio delle donne iraniane” mercoledì 25 marzo 2026, alle ore 10:30, si terrà a Roma Sala Conferenze dell’Associazione della Stampa Estera in Italia

Mercoledì 25 marzo 2026, alle ore 10:30, si terrà a Roma l’incontro “Libertà negata. Il coraggio delle donne iraniane”, promosso dall’associazione Giornaliste Italiane.

L’evento si svolgerà presso la Sala Conferenze dell’Associazione della Stampa Estera in Italia (Palazzo Grazioli, Via del Plebiscito 102).

A moderare l’incontro sarà Christiana Ruggeri (TG2, Associazione Giornaliste Italiane). Porterà un saluto istituzionale Patricia Thomas, Presidente della Stampa Estera.

Previsto un video intervento del giornalista e scrittore iraniano Reza Rashidy.

Interverranno:

Pegah Moshir Pour, attivista e scrittrice iraniana

Leila Farahbakhsh, attivista iraniana

Alessia Melcangi, professoressa di Storia del Medio Oriente – Sapienza Università di Roma

Zhara Rastekar, fotografa iraniana

Leila Shirvani, violoncellista

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di accendere i riflettori sulla condizione delle donne in Iran, dando voce a testimonianze dirette, analisi giornalistiche e contributi culturali che raccontano il coraggio e la resilienza di chi lotta quotidianamente per i diritti fondamentali e la libertà.

L’urgenza di dare voce a chi purtroppo non può far sentire la propria, nasce anche dalle nuove esecuzioni in piazza dei giovani catturati durante le manifestazioni dei mesi scorsi. Non possiamo tacere.

Ingresso libero.