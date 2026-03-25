A “Geo” oggi pomeriggio su Rai 3 il legame tra gatti e umani

Tra gatti e esseri umani c’è un legame millenario eppure ancora misterioso. I gatti sono davvero amici dell’uomo? Nel nuovo appuntamento con “Geo”, il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, in onda mercoledì 25 marzo alle 16.10 su Rai 3, Matteo Bordone, autore e conduttore radiotelevisivo, esplora la relazione con i gatti domestici nel suo libro “Confessioni di un gattaro”.

“Geo” è anche online su RaiPlay.it