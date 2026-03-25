A “Elisir” stamani su Rai 3 dito a scatto e ustioni

Quali sono le cause del “dito a scatto”, l’infiammazione dei tendini flessori della mano che provoca il blocco o lo scatto doloroso di un dito? Cosa prevedono le terapie? E in quali casi è necessario intervenire chirurgicamente? Risponde il dottor Alberto Lazzerini, responsabile dell’Unità di Chirurgia della Mano all’Irccs Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio di Milano, ospite di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda mercoledì 25 marzo alle 10.50 su Rai 3.

A seguire, nello spazio “È vero che?” si parlerà di calorie, gli indicatori dell’energia che un alimento può fornire al corpo quando viene consumato. Come si calcola il fabbisogno calorico giornaliero per una dieta sana ed equilibrata? Ridurre drasticamente l’apporto calorico fa dimagrire davvero? La professoressa Stefania Ruggeri, nutrizionista e prima ricercatrice del Crea, risponderà a tutte le domande in studio.

Infine, la rubrica “ABC della salute” chiuderà la puntata occupandosi di ustioni. Quanti tipi ne esistono? In quali casi è necessario il trattamento con la chirurgia? La dottoressa Fiorella Donati, specialista in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica e componente del Comitato Etico Nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità, farà chiarezza sul tema.