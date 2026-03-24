Stasera su Rai 4 il film “Gran Turismo: La storia di un sogno impossibile”: la trama

Martedì 24 marzo 2026 alle 21:20 Rai 4 propone il film “Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile”. La vicenda s’ispira a una storia realmente accaduta

Martedì 24 marzo 2026 alle 21:20 Rai 4 propone il film “Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile”. La vicenda s’ispira a una storia realmente accaduta: il giovanissimo Jann, figlio di un ex calciatore, trascorre ore e ore chiuso in camera a giocare a “Gran Turismo”, impegnativo videogame ispirato alle gare di macchine.

Il padre è deluso e considera il ragazzo poco più di un nerd, finché una casa automobilistica non decide di mettere insieme una squadra, selezionando i piloti proprio fra i videogiocatori. Per Jann è una grande occasione, ma la selezione sarà durissima.

Velocità, batticuore ed emozioni nella pellicola diretta da Neill Blomkamp. Tra gli interpreti: David Harbour, Orlando Bloom e Geri Halliwell.