Stasera su Rai 1 “Le libere donne” con gli episodi 5 e 6: la trama

“Le libere donne”, la nuova serie tv in tre puntate interpretata da Lino Guanciale, Grace Kicaj, Gaia Messerklinger e Fabrizio Biggio, torna martedì 24 marzo in prima serata su Rai 1

“Le libere donne”, la nuova serie tv in tre puntate interpretata da Lino Guanciale, Grace Kicaj, Gaia Messerklinger e Fabrizio Biggio, torna martedì 24 marzo in prima serata su Rai 1 e in boxset su RaiPlay.

Coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy, liberamente tratta da “Le libere donne di Magliano” di Mario Tobino-Mondadori Libri e ambientata fra Lucca e Viareggio durante la Seconda Guerra Mondiale, la serie segue Mario Tobino (Lino Guanciale), uno psichiatra non convenzionale con una passione per la poesia, mentre sfida le regole repressive dell’ospedale psichiatrico femminile di Maggiano per salvaguardare la dignità delle sue pazienti. Alcune di loro hanno trovato conforto nella follia come unica forma di libertà cui aspirare, mentre altre sono state ingiustamente recluse solo perché hanno osato affermare il loro spirito libero.

Mario vive all’interno del manicomio confrontandosi – e a volte scontrandosi – con i diversi approcci dei suoi colleghi. In particolare, trova un alleato nel dottor Anselmi (Fabrizio Biggio), giovane medico schietto e altruista, con il quale riuscirà anche a instaurare un sincero rapporto di amicizia e fiducia.

La vita di Mario prende una svolta inaspettata quando a Maggiano arriva Margherita Lenzi (Grace Kicaj), una giovane donna rinchiusa nell’ospedale dal marito contro la sua volontà. L’istinto spinge Tobino a dubitare della pazzia di Margherita e a domandarsi se non sia solo la vittima di un uomo violento, ansioso di mettere le mani sulla sua eredità. Mario inizierà un’avvincente ricerca della verità, combattuto tra un sentimento intenso e inaspettato per Margherita – che lo spinge a confrontarsi con dilemmi morali e a rischiare la sua posizione – e un amore che torna dal passato, quello per Paola Levi (Gaia Messerklinger), diventata nel frattempo una staffetta partigiana.

Nell’episodio 5, Paola è a Maggiano per organizzare un ballo in maschera per la raccolta dei viveri e aiutare Marta, la finta paziente ebrea nascosta nel manicomio. Margherita, gelosa di Paola, scatena una crisi che porta una delle degenti a un gesto estremo. Più tardi, leggendo una sorta di diario di Tobino, Paola scopre che l’uomo è segretamente innamorato di Margherita, la quale intanto progetta la fuga dall’ospedale psichiatrico…

Nell’episodio 6, al ballo in maschera, il colonnello nazista Sommer dà un ultimatum a Roncoroni perché gli consegni l’ebrea nascosta. In un clima solo apparentemente sereno, il terrore inizia a serpeggiare tra medici e pazienti. In un crescendo sempre più serrato, esplode la tensione…