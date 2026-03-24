“Paranoie” è il nuovo singolo di $apa

Dopo aver attraversato il buio con “Diavolo”, il rapper torinese $apa torna con uno sfogo che mette a nudo le sue insicurezze

Dopo aver attraversato il buio con “Diavolo”, il rapper torinese $apa torna con uno sfogo che mette a nudo le sue insicurezze. Esce il 20 marzo su tutte le piattaforme digitali e in radio “Paranoie”, il nuovo brano prodotto da Daniele Mazzè per Indieffusione.

Se con il precedente singolo $apa aveva dato voce a un nemico invisibile e asfissiante, con questo nuovo capitolo sposta l’obiettivo sulla gestione del caos quotidiano. “Paranoie” è un brano crudo, dove la gelosia e le incertezze si scontrano con la necessità di costruire qualcosa di concreto.

“‘PARANOIE’ racconta la lotta contro i pensieri che non lasciano respirare. È uno sfogo sincero, un modo per tirare fuori quello che sento nonostante il rumore che ho dentro. Qui è dove la voglia di fare convive con la mia fragilità.” – spiega $apa.

Il brano conferma la direzione dell’artista: una narrazione che preferisce la schiettezza alla metafora complessa. Il testo descrive quella sensazione di apnea mentale tipica di chi deve fare i conti con se stesso prima ancora che con gli altri. $apa mette così il suo disordine interiore in musica e lo usa come motore per andare avanti.

Il percorso di $apa

Samuele Sapatiello, in arte $apa, classe 2000 della provincia di Torino, continua a tessere la sua tela nella scena urban italiana. Dopo l’EP “Backup” e una serie di singoli che hanno toccato temi come l’isolamento e il disagio (da “Tesla” a “Nettuno”, fino a “Diavolo”), con “Paranoie” aggiunge un tassello più sporco e immediato alla sua evoluzione artistica.