Oroscopo di oggi, martedì 24 marzo 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, martedì 24 marzo 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
L’ingresso del Sole nel nostro segno apre le porte alla primavera. Una stagione che promette nuove fioriture e fornisce sementi da mettere a dimora. Cogliamo le opportunità che adesso ci vengono offerte e che magari ci avevano soffiato sotto il naso.
Toro
Giornata generosa nei nostri confronti. Malgrado le tensioni che avvertiamo, riusciamo a gestire con abilità il quotidiano, i rapporti familiari e i risparmi. La situazione finanziaria tende a diventare più solida. Incassi insperati, vecchi debiti in riscossione.
Gemelli
Venere vivacizza la nostra vita di relazione e ci rende capaci di slanci generosi. Possiamo cominciare a costruire lentamente la nostra felicità. Una scelta immobiliare che non avevamo previsto può rivelarsi un successo. Novità nelle associazioni.
Cancro
Che sabato piacevole si prospetta oggi, con il favore delle stelle. Amore e famiglia ci regalano piacevoli conferme. Orto o giardino da sistemare. Le occasioni di metterci in luce con imprese professionali ambiziose e fortunate non ci mancano di certo.
Leone
Potremmo avere qualche difficoltà di comunicazione con la persona amata e con gli amici. Se ciò dovesse procurare dissapori, facciamo subito chiarezza. Ripensamenti. Per fortuna la fiducia in noi stessi resta alta, e questo può aiutarci a sdrammatizzare.
Vergine
Oggi siamo nel nostro elemento Terra: solidi, tranquilli e radicati. Favorito l’inizio di un progetto, a patto che organizziamo bene ogni dettaglio. In ambito professionale, qualcuno o qualcosa ci infastidisce. Non diamo corda ai pensieri che ci incupiscono.
Bilancia
Il lavoro di squadra decolla più facilmente e ci garantisce ottimi guadagni, con un po’ di diplomazia in più e una migliore organizzazione. Siamo su di giri, allegri e abbiamo voglia di sentirci vivi? Riscopriamo la gioia di piacere e di piacerci.
Scorpione
Se nella nuova occupazione abbiamo difficoltà a trovare l’affiatamento con i colleghi, portiamo pazienza. Il tempo e la saggezza sono risolutivi. Per qualunque decisione impegnativa meglio aspettare qualche giorno, oggi le circostanze non ci agevolano.
Sagittario
Bella stagione, la primavera. Ringalluzzisce e riscalda l’animo con i suoi tepori. Lasciamoci attraversare dalle sue invitanti promesse. Alcune novità o un progetto in dirittura d’arrivo. Liberiamo la fantasia per vivacizzare un poco il quotidiano.
Capricorno
La forza costruttiva della Luna rimuove le eventuali incertezze sulla direzione da prendere e sulle scelte da fare. Appelliamoci al buonsenso. Magnifica giornata! Piacevoli sorprese, una proposta interessante, oppure una sostanziosa gratifica economica.
Acquario
Il clima in famiglia e sul lavoro risente del nostro malcontento, ma crearci delle inimicizie con parenti e superiori non ci giova affatto. Abbiamo un tocco di genialità, mettiamola a frutto per risolvere un problema pratico che ci manda in orbita.
Pesci
Alcune circostanze in ambito familiare richiedono senso pratico e concretezza, per fortuna oggi ne siamo ben forniti. Garantiamo la nostra presenza. Certe tensioni sono un segnale da interpretare: è ora di tirare fuori la testa dalla sabbia e di guardare la realtà.