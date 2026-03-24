Novartis investe 2 miliardi di dollari nell’oncologia di precisione

Novartis rafforza in modo deciso la propria presenza nell’oncologia di precisione acquisendo Pikavation Therapeutics, controllata di Synnovation Therapeutics

Con un’operazione che può arrivare fino a 3 miliardi di dollari complessivi, Novartis rafforza in modo deciso la propria presenza nell’oncologia di precisione acquisendo Pikavation Therapeutics, controllata di Synnovation Therapeutics. Il gruppo svizzero verserà 2 miliardi upfront, a cui si aggiunge fino a 1 miliardo in milestone legate allo sviluppo e alla commercializzazione.

Al centro dell’accordo c’è SNV4818, un candidato orale attualmente in fase I/II per il tumore al seno HR+/HER2- e altri tumori solidi avanzati. Il suo elemento distintivo è l’approccio “pan-mutant selective”: il farmaco è progettato per colpire selettivamente le forme mutate di PI3Kα, evitando quanto più possibile l’inibizione dell’enzima nelle cellule sane. È proprio su questo punto che si gioca la partita più importante.

La via PI3K/AKT/mTOR è infatti uno dei target più validati in oncologia, ma anche uno dei più difficili da tradurre in trattamenti ben tollerati. Le mutazioni di PIK3CA sono un driver chiave nel tumore al seno HR+/HER2-, eppure gli inibitori di prima generazione hanno mostrato dei limiti. Piqray, sviluppato dalla stessa Novartis, ha confermato il valore biologico del target ma ha anche evidenziato problemi di tollerabilità, in particolare sul piano metabolico, che ne condizionano l’uso clinico e le combinazioni terapeutiche.

In questo contesto, la promessa di SNV4818 è quella di ampliare la finestra terapeutica: mantenere l’efficacia antitumorale riducendo gli effetti collaterali. Secondo Shreeram Aradhye, presidente dello sviluppo di Novartis, la nuova chimica “mutant-selective” potrebbe finalmente permettere di tradurre una biologia già ben compresa in benefici clinici più duraturi e meglio tollerati. Se questi risultati dovessero essere confermati, si aprirebbe la possibilità di utilizzare questi farmaci in modo più continuativo e, soprattutto, in combinazione più efficace con terapie endocrine o con gli inibitori CDK4/6, che rappresentano oggi lo standard di cura.

La mossa di Novartis ha anche una chiara valenza competitiva. Il segmento degli inibitori PI3Kα è tutt’altro che consolidato: Roche, ad esempio, è già presente con Itovebi, approvato sia negli Stati Uniti che in Europa per la stessa indicazione. In questo scenario, migliorare il profilo rischio-beneficio non è solo una questione clinica, ma anche un fattore competitivo importante.

L’operazione si inserisce inoltre in una tendenza più ampia del settore, in cui le big pharma sono disposte a investire cifre molto elevate su asset ancora nelle fasi iniziali ma basati su meccanismi biologici già validati. Non a caso, poco più di un anno fa Eli Lilly ha siglato un accordo fino a 2,5 miliardi di dollari per il programma PI3Kα di Scorpion Therapeutics, centrato su un altro inibitore mutant-selective in fase clinica precoce.

Resta però una variabile cruciale: i dati. SNV4818 è ancora in fase I/II, e dovrà dimostrare non solo sicurezza, ma un vantaggio clinico concreto rispetto alle opzioni già disponibili. È qui che si deciderà se l’acquisizione rappresenta un vero salto di qualità o un miglioramento incrementale in un’area già affollata.

La chiusura dell’accordo è prevista nella prima metà del 2026. Da quel momento in poi, saranno i risultati clinici a determinare se Novartis avrà davvero individuato il prossimo standard nella targeting della PI3Kα, oppure semplicemente rafforzato — senza rivoluzionarlo — un approccio terapeutico già noto.