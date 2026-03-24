MIS SMARCO, spettacolo di e con Valentina Illuminati, in scena dal 27 al 29 marzo all’Altrove Teatro Studio

Approda all’Altrove Teatro Studio dal 27 al 29 marzo MIS SMARCO, spettacolo scritto e interpretato da Valentina Illuminati

Approda all’Altrove Teatro Studio dal 27 al 29 marzo MIS SMARCO, spettacolo scritto e interpretato da Valentina Illuminati.

Dopo una vita costantemente impegnata nei disparati ruoli della brava, divertente, saggia, cazzuta, umile, educata, figlia, sorella, nipote, compagna, sulla soglia degli -anta e ormai donna, Mis Smarco decide di smarcarsi dalle sue ingombranti personalità per “Essere” solo e semplicemente se stessa. In scena un’attrice, molte personalità e altrettanti personaggi. Alternando narrazione, dialoghi e monologhi, la protagonista condivide un percorso, una sfida, una trasformazione.

Mis Smarco nasce in una piccola cittadina marchigiana, utilizzando a volte il dialetto d’origine (reso comprensibile a tutti) e trova ispirazione per dipingere la società e al tempo stesso sondare con schiettezza le problematiche di un essere umano alla ricerca di sé. Il racconto presta particolare attenzione a “quei piccoli avvenimenti quotidiani” che inconsapevolmente diventano così grandi da condizionare la personalità e la storia di ciascuno. Lo spettacolo Mis Smarco è leggero, ironico e irriverente ma offre al contempo spunti di riflessione.

“Mis Smarco” è uno spettacolo SEMPLICE, là dove la semplicità è stata una conquista. L’allestimento di Mis Smarco è di base un allestimento Povero, là dove la povertà di un allestimento indipendente si trasforma in opportunità, lo spazio scenico infatti ritorna alla sua originaria funzione e attrice e spettatori saranno chiamati a far accadere ciò che accadrà utilizzando il potente mezzo dell’IMMAGINAZIONE. In scena un’attrice, una storia, tanti costumi e altrettanti personaggi. Pochi e significativi simboli sosterranno uno spettacolo che diviene un rito di “Smarcamento” individuale e collettivo. La narrazione inizia con un classico “c’era una volta” , durante lo svolgimento si aggiungono al percorso della protagonista marchi ed etichette dettati dalla famiglia e dalla società, grazie al gioco dell’interpretazione prendono vita diversi personaggi che dialogano fra loro e insieme al pubblico. Guardare MIS SMARCO è un po’ come spiare una bambina che gioca libera nella sua camera, capace di creare mondi attraverso se stessa e il suo modo di vivere ciò che le accade, una bambina che si è persa crescendo e che si ritroverà grazie allo spettacolo stesso. Lo scopo delle scelte drammaturgiche e registiche di Mis Smarco è quello di narrare una vita qualunque in maniera Spettacolare e far sì che ognuno possa riconoscere un po’ di sé.