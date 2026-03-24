La salute della memoria a Elisir oggi su Rai 3

Memoria, segnali d’allarme e manovre salvavita sono al centro della nuova puntata di “Elisir”, in onda martedì 24 marzo alle 10.50 su Rai 3

Memoria, segnali d’allarme e manovre salvavita sono al centro della nuova puntata di “Elisir”, in onda martedì 24 marzo alle 10.50 su Rai 3. Nel corso della puntata del programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, ampio spazio sarà dedicato al tema della memoria, il cui corretto funzionamento dipende dall’attività cerebrale, in particolare dell’ippocampo e da uno stile di vita sano, fondamentale per prevenire il declino. Quali cause possono portare a un deterioramento delle sue funzioni? Quali sono i segnali di allarme? In studio il professor Vincenzo Di Lazzaro, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Neurologia all’Università Campus Bio-Medico di Roma.

A seguire, lo spazio del “Mangiarsano” sarà dedicato agli asparagi, ortaggi simbolo della primavera, noti per le loro proprietà diuretiche e per l’elevato contenuto di fibre, vitamine e antiossidanti, utili per favorire la digestione e la salute renale. Quanti tipi ne esistono? Il loro consumo può essere controindicato per alcuni? Il professor Rolando Bolognino, biologo nutrizionista e docente all’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, sarà in studio per rispondere alle domande e fare chiarezza sull’argomento.

La puntata terminerà con la rubrica “Come si fa”, dedicata alle manovre salvavita, ovvero quegli interventi tempestivi che risultano fondamentali per prevenire conseguenze letali in situazioni di emergenza, come l’arresto cardiaco o il soffocamento. Ne parlerà Mario Balzanelli, Presidente della Società Italiana Sistema 118.